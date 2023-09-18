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Арбитр Федотов: первый гол «Ростова» в ворота «Балтики» следовало отменить

Арбитр Федотов: первый гол «Ростова» в ворота «Балтики» следовало отменить
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Ростовом» (2:2). Встречу обслуживала бригада во главе с Евгением Турбиным.

«Хорошая работа Турбина. Но я считаю, что на 16-й минуте произошёл фол в начальной фазе атаки со стороны игрока «Ростова». У футболистов пересеклись траектории движения, игрок «Балтики» сделал движение к мячу, и соперник подбил ему ногу. Почему не вмешался VAR в лице Кукуяна? Скорее всего, не нашли нужного ракурса. В трансляции показали хороший обзор момента, но его обрезали. И всё же это неправильно засчитанный гол. Следовало отменить взятие ворот и назначить штрафной в пользу «Балтики», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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