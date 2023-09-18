Рафаэль Надаль заявил о желании видеть Мбаппе в «Реале»

Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль хотел бы, чтобы «Реал» подписал форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Может быть, ещё один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придёт. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?
Почему Килиан не перешёл в «Реал» в минувшее трансферное окно? А почему он был обязан перейти туда? «Мадрид» есть «Мадрид». «Мадрид» важнее любого игрока. Такова реальность.
Мбаппе не обязан переходить в «Реал», когда мы, болельщики «Мадрида», этого хотим», – приводит слова Надаля Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.
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