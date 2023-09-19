В РФС отреагировали на слова главы УЕФА о возможном возвращении России по окончании СВО
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Российский футбольный союз (РФС) находится в диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям.
«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями», — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся к соревнованиям под эгидой организации только после окончания СВО.
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