Роман Широков объяснил, почему решил возглавить «Леон Сатурн»

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков объяснил назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Главный тренер — это стечение обстоятельств. Если хронологию, то сначала пошёл учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

А здесь [в «Сатурне»] вроде неплохо всё сформировали, тренерский штаб и даже на первом месте шли. А потом для меня лично произошла необъяснимая история. Главный тренер ушёл, поэтому в экстренном порядке пришлось примерить на себе роль главного тренера. Ещё повезло, что я учиться пошёл, а то и этой возможности бы не было», — сказал Широков в программе «Футбол России».