Сотни фанатов Роналду сорвали тренировку «Аль-Насра» в Тегеране

Приезд португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Тегеран вызвал огромный ажиотаж.
Как сообщает TasnimSport, из-за неконтролируемого скопления людей, желающих увидеть Роналду, «Аль-Насру» пришлось отменить тренировку команды. Отмечается, что сотни болельщиков выбежали на дорогу и сопровождали автобус, в котором ехал португальский игрок.
Футболист в составе саудовского клуба прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом», который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 21:00 мск.
Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.
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