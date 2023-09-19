Иранский клуб подарил ковёр Роналду, другим игрокам «Аль-Насра» пообещали особые сим-карты

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил ковёр в подарок от иранского клуба.

Футболист в составе саудовского клуба прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом», который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 21:00 мск. В аэропорту представители иранской команды подарили Роналду ковёр.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Как сообщает TarafdariIR, президент «Персеполиса» Реза Дарвиш заявил, что Роналду и другим игрокам «Аль-Насра» могут предоставить особые сим-карты с неограниченным доступом в интернет.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.