Газзаев оценил заявление главы УЕФА о том, что Россия вернётся только после завершения СВО

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что российские команды вернутся к соревнованиям под эгидой организации только после окончания СВО.
«Важно отметить, что Россия была не исключена из участия в европейских турнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Так что слова Чеферина имеют под собой все основания, мы вправе отнестись к ним со всей серьёзностью. Наша страна во всех смыслах является футбольной державой со своей историей знаковых побед и успехов со времён советского прошлого. Российские клубы, как и национальная сборная, всегда были конкурентоспособны и занимали лидирующие позиции. А чемпионат страны находился на пятом-шестом месте в рейтинге национальных первенств Европы. Было время, когда сборная СССР была среди лидеров рейтинга. Успехи были на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх. В новейшей истории всем хорошо известны победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. А также нельзя не вспомнить бронзовые медали нашей сборной на Евро-2008.
Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими», — приводит слова Газзаева RT на русском.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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