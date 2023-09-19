Маркиньос: за пределами «ПСЖ» больше шума, чем внутри команды

Капитан «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии» в 1-м туре ЛЧ.

«Мы всегда очень спокойны. Внешне больше шума, чем внутри команды – мы уже привыкли к этому. Приближаемся к Лиге чемпионов и важным матчам. Мы это знаем, со всех сторон об этом говорят.

Знаем подлинную ситуацию. Не скрываемся от неё. В раздевалке есть только отличные игроки, которые знают кто мы. Знаем, куда двигаемся. Если ситуация плохая – знаем об этом. В раздевалке все очень чётко. Мы разговариваем друг с другом. Вот проиграли последний матч – сразу посмотрели, в каких моментах могли бы сыграть лучше. На следующий день тренер показал нам, над чем работать. Мы должны продолжать так и дальше», — приводит слова защитника RMC Sport.