«Осасуна» может быть наказана за кричалки фанатов в сторону Гринвуда
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В среду испанская федерация футбола расммотрит инцидент, случившийся в матче «Хетафе» — «Осасуна» (3:2), прошедший 17 сентября, сообщает Daily Mail. Фанаты «Осасуны» в своих кричалках пожелали смерти новоиспечённому игроку «Хетафе» Мэйсону Гринвуду.
Испанская лига сообщала о кричалках в испанский комитет по борьбе с насилием. Этот орган власти также имеет право наложить санкций, но рассмотрение дела там займёт больше времени.
Последним прецедентом, когда футбольная федерация страны приняла меры из-за скандирования болельщиков, был случай, когда «Валенсия» была оштрафована на € 45 тыс и ей было предписано закрыть одну из трибун на стадионе «Месталья» после расистских кричалок в сторону звёздного игрока «Реала» Мадрид Винисиуса.
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