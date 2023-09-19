Эрмосо сделала заявление о непопадании в состав сборной Испании после скандала с поцелуем

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо прокомментировала своё непопадание в состав национальной команды после скандала с поцелуем главы RFEF Луиса Рубиалеса.
«Я хочу выразить полную поддержку своим коллегам, которые сегодня попали в неудобную ситуацию и вынуждены реагировать на очередную неприятную новость. Ситуация была создана людьми, которые до сих пор продолжают принимать решения в RFEF. Я также хотела бы прояснить одну вещь. Сегодня пытались утверждать, что обстановка будет безопасной для моих товарищей по команде. Однако на той же пресс-конференции было сообщено, что они не вызывают меня для того, чтобы защитить. Защитить от чего? Или от кого?» — написала Эрмосо в своих соцсетях.
Напомним, в конце августа Эрмосо и 80 других игроков и бывших футболисток команды, включая всех чемпионок мира 2023 года, подписали совместное заявление с требованием «реальных перемен, как спортивных, так и структурных» и объявили о своём уходе из национальной команды до тех пор, пока RFEF не примет соответствующие решения.
- 19 сентября 2023
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