Экс-тренер «Краснодара» Сторожук: я Галицкому говорил — это тройка будущего

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о прогрессе своих бывших подопечных по «Краснодару».
«Я Никиту очень хорошо знаю. Это талантливый игрок с большим потенциалом и нестандартным футбольным мышлением. Амбициозный парень, с характером. Мне он очень импонирует. Уверен, что при должном отношении и работе у него тоже есть большие шансы попробовать себя в Европе. Я как-то сказал Сергею Николаевичу, что Черников — Кривцов — Сперцян — это тройка будущего. Когда легионеры разъехались и им пришлось отстаивать честь клуба, парни проявили себя лидерами.
С тех пор они заметно выросли, сделали большой шаг в личностном развитии. Сегодня ребята очень хорошо дополняют друг друга и с полуслова понимают. Я рад, когда они забивают и «Краснодар» выигрывает. Всё время на связи, поздравляю. Жду, когда Черников с Кривцовым будут лидерами не только «Краснодара», но и сборной России. Дай бог им в будущем достичь европейского уровня», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 19 сентября 2023
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