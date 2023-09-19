Босниец Башич: в России чувствую себя как дома, я простой парень, мне всего здесь хватает

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич признался, что не испытывает никакого дискомфорта от пребывания в России. Он заявил, что чувствует себя в стране как дома.

«Чего мне не хватает в Оренбурге? Я не тот человек, который любит куда-либо ходить. Например, даже в тот же самый ресторан. Я простой парень, и мне хорошо в Оренбурге. Я полтора года в России, и мне всего здесь хватает — чувствую себя как дома», — приводит слова Ивана Башича интернет-портал Sport24.

Напомним, Иван Башич перешёл в «Оренбург» из боснийского «Зриньски» в летнее трансферное окно 2022 года. В сезоне-2023/2024 21-летний боснийский футболист провёл за «Оренбург» 10 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.