«Политический запрет». Ткаченко рассказал, почему сорвался трансфер Сперцяна в «Аякс»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко объяснил, почему не состоялся трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс». По его словам, сначала «быки» не хотели продавать своего игрока и блокировали его уход, а потом «Аякс» отказался от Сперцяна из-за политического запрета.

«Почему Сперцян до сих пор в «Краснодаре»? Потому что «Краснодар» не хотел его продавать. Посреднику комментировать цифры в переговорах между клубами, когда клубы молчат, не очень достойно. Скажу лишь одно: в момент, когда «Аякс» связался с «Краснодаром» и заявил о своём официальном интересе, продажа Сперцяна была невозможна. Это была жёсткая позиция «Краснодара».

Это вообще никогда не было вопросом денег. Если вопрос денег, то клубы договариваются. И ещё добавлю: неправильно говорить, что «Краснодар» не волнуют деньги. Деньги не влияют на их решение [о том,] продавать или нет, но если они принимают решение продавать, то выпотрошат тебя так, что мало не покажется. Здесь же был вопрос тайминга и нежелание продавать что-то хорошее, особенно своё. А надежде на то, что «Аякс» вернётся и продолжит переговоры, не суждено было сбыться из-за «морально-политического давления».

Желание футболиста всегда уходит на второй план, когда он подписывает контракт с клубом, как бы жёстко это ни звучало. Только клуб решает, продавать игрока или нет. Поэтому и существуют рыночные позиции, такие как скорое окончания контракта или сумма опции выхода из него. Во всём остальном, ещё раз повторяю, решение принимает клуб.

«Аякс» объяснил отказ от трансфера политическими мотивами? Конечно, именно это и являлось главной причиной. Отсутствие интенсивных следующих переговоров после первых. Я по-прежнему считаю, что сделка была практически невозможна. Но желание спортивных и технических людей, отвечающих за трансфер, было действительно невероятное. И это могло пробить ситуацию так, что они бы даже использовали цену, которая стоит в контракте. Но политически они были скованы, и им запретили вести переговоры по Сперцяну.

Факт, что Сперцян выступает за сборную Армении? Да, это волновало болельщиков «Аякса», которые требовали провести сделку, а также армянские организации Нидерландов. Но был не запрет на покупку армянского футболиста, а запрет на to deal with russians [сделки с русскими]. Вот и всё. И он фактически не легальный, а политический», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».