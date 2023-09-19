Министр спорта РФ отреагировал на совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать из РПЛ. Чиновник признался, что неспокойно относится к таким советам Карпина.

«Мы страна с очень богатыми традициями. И надо прежде всего быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать всё время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь. У нас богатые тренерские школы. Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счёт внутренней борьбы будет и сильная сборная. Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жёсткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

Может ли тренер сборной так говорить? Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную. Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жёстко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды», — приводит слова Матыцина «Спорт-экспресс».