RFEF изменила место сбора команды Испании, чтобы сократить внимание к игрокам от СМИ

Королевская федерация футбола Испании изменила место сбора женской национальной команды, чтобы сократить внимание к игрокам от средств массовой информации. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, сегодня утром игроки женской сборной получили сообщения о том, что сбор состоится в Валенсии, а не в Мадриде, как это планировалось ранее. На данный момент ситуация такова, что у некоторых футболисток есть на руках билеты в Мадрид и Валенсию и они попросту не знают, что им делать.
Цель, которую преследует Королевская федерация футбола Испании, заключается в том, чтобы не только оградить игроков от внимания прессы, но и сократить контакты между футболистками сборной и сотрудниками RFEF. Напомним, что ранее Королевская федерация футбола Испании опубликовала обращение к футболисткам женской сборной.
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