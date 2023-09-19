RFEF опубликовала заявление о футболистках сборной Испании

Королевская федерация футбола Испании опубликовала обращение к футболисткам женской сборной.
«RFEF хочет донести до международных игроков национальной сборной публичные обязательства, взятые на себя новым руководством организации, управляющей футболом в Испании.
Цель состоит в том, чтобы чётко, без внутренних и внешних интерпретаций, выразить стратегические направления нового этапа развития Федерации, которые требуются как футболу, так и обществу.
Федерация сама осознает необходимость структурных изменений, о которых уже заявил президент Комитета по управлению Педро Роча и которые начали реализовываться в последнее время.
Эта убежденность привела к тому, что в последние дни были приняты непростые решения, которые будут приниматься и впредь, учитывая убеждённость в необходимости обновления.
В этом смысле для осуществления этих изменений абсолютно необходимо прояснить каждый из случаев поведения и поступков, которые могли иметь место, и действовать, таким образом, профессионально и справедливо, распределяя соответствующую ответственность в каждом конкретном случае.
Очевидно, что федерация, общество и сами игроки объединены одной целью: обновление и начало новой эры, в которой футбол станет главным бенефициаром этого процесса.
Поэтому мы призываем игроков присоединиться к этим переменам, возглавляемым Федерацией, понимая, что преобразования, которые должны продолжаться, должны быть прочными и справедливыми.
Мы гарантируем безопасные условия для игроков и стремимся к созданию атмосферы взаимного доверия, чтобы совместными усилиями обеспечить дальнейший прогресс женского футбола.
Мы должны начать носить звезду, над которой так усердно трудились международные чемпионы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
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