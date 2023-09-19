«Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом ради его прихода в бундестим

Мюнхенская «Бавария» ведёт работу над расторжением контракта со своим бывшим тренером Юлианом Нагельсманом ради того, чтобы немецкий специалист имел возможность возглавить национальную команду Германии. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, переговоры между Нагельсманом и Немецким футбольным союзом (DFB) на текущий момент окончательно не завершены, однако есть тенденция к тому, что в ближайшее время стороны придут к соглашению. Ради возможности возглавить сборную Германии и выступить с ней на домашнем чемпионате Европы 36-летний тренер готов отказаться от нескольких миллионов евро, положенных ему по контракту с мюнхенским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026.