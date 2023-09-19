Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Боруссия Д. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом ради его прихода в бундестим

«Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом ради его прихода в бундестим
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» ведёт работу над расторжением контракта со своим бывшим тренером Юлианом Нагельсманом ради того, чтобы немецкий специалист имел возможность возглавить национальную команду Германии. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, переговоры между Нагельсманом и Немецким футбольным союзом (DFB) на текущий момент окончательно не завершены, однако есть тенденция к тому, что в ближайшее время стороны придут к соглашению. Ради возможности возглавить сборную Германии и выступить с ней на домашнем чемпионате Европы 36-летний тренер готов отказаться от нескольких миллионов евро, положенных ему по контракту с мюнхенским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026.

Материалы по теме
Стала известна зарплата Нагельсмана в сборной Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android