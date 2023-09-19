Защитник «Спартака» Хлусевич: было предложение от «Болоньи»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что ему поступало предложение продолжить карьеру в итальянском клубе «Болонья».

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провёл на поле девять матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Болонья» на данным момент занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.