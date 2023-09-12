Хлусевич: Головин выделяется в сборной России. У него другое понимание футбола

Защитник российской национальной команды Даниил Хлусевич высказался об уровне игры партнёра по сборной, хавбека «Монако» Александра Головина.
«Конечно, Головин выделяется. Видно, что у него другое понимание футбола, быстрее мышление. Это заметно сразу. Видно, что человек играет в Европе. Спрашивал ли что-то у него? Не было моментов для этого», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году после перехода из московского ЦСКА за € 30 млн. За монегасков футболист провёл 180 матчей во всех официальных турнирах, отметился 26 забитыми мячами и 33 результативными передачами.
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