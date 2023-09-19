Тикнизян: шансы выйти на Евро-2024 у сборной Армении есть, всё зависит от нас

Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы своей национальной команды на выход в финальную часть Евро-2024, который пройдёт в Германии.

«Шансы выйти на чемпионат Европы у сборной Армении есть, всё зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то всё может поменяться. Как говорится, всё по воле божьей. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход из группы до последнего мгновения.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков сборной Армении. Ради таких людей, которые верят и поддерживают нас, хочется выйти на поле и отдавать всё, что у тебя есть», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

На данный момент сборная Армении в квалификационной группе занимает третье место, набрав семь очков в пяти матчах. Отставание от Турции и Хорватии — три очка.

Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию турнира. Ещё три участника Евро-2024 определятся в плей-офф с участием 12 сборных, которые будут выбраны в соответствии с их выступлением в Лиге наций УЕФА.