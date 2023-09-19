Агкацев рассказал об отбитых пенальти Тюкавина и Смолова

21-летний вратарь «‎Краснодара»‎ Станислав Агкацев рассказал об отражении ударов Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в серии пенальти матча Фонбет Кубка России «‎Краснодар» — «‎Динамо»‎.

«‎Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый — предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Федя начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся. Это очень важная победа для нас»‎, — сказал Агкацев в послематчевом интервью «‎Матч ТВ»‎.

Напомним, основное время матча между «‎Краснодаром» и «‎Динамо» завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева поля со счётом 4:2.