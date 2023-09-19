Агкацев рассказал об отбитых пенальти Тюкавина и Смолова
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21-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал об отражении ударов Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в серии пенальти матча Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Динамо».
«Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый — предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Федя начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся. Это очень важная победа для нас», — сказал Агкацев в послематчевом интервью «Матч ТВ».
Напомним, основное время матча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева поля со счётом 4:2.
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