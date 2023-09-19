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«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ
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«Милан» и «Ньюкасл Юнайтед» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Милана»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Побега, Чуквезе, Жиру, Леау.

Стартовый состав «Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Тонали, Мёрфи, Исак, Гордон.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, финишировав четвёртым в прошлом сезоне итальянской Серии А. «Ньюкасл Юнайтед» также завершил минувший розыгрыш на итоговом четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав прямой билет в группой раунд. Соперниками этих двух команд по группе F являются чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и вице-чемпион Германии дортмундская «Боруссия».

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