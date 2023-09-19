«Балтика» — «Крылья Советов»: хозяева сократили отставание в счёте при помощи пенальти

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 90-й минуте полузащитник хозяев Артур Галоян сократил отставание в счёте, реализовав пенальти за игру рукой.
Ранее, на 38-й минуте Владимир Писарский вывел «Крылья Советов» вперёд, забив первый гол с начала сезона. На 56-й минуте полузащитник гостей Амар Рахманович воспользовался ошибкой обороны хозяев и удвоил преимущество самарской команды.
«Балтика» занимает первое место в группе C, выиграв все три матча в группе. «Крылья Советов», в свою очередь, занимают последнюю строчку в таблице, не набрав ни одного очка. Второе место занимает петербургский «Зенит» с шестью очками, а третьим в группе идёт «Ахмат» — три очка. «Ахмат» и «Зенит» проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало — в 17:15 мск.
- 19 сентября 2023
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:04
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:51