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Лига чемпионов, 20 сентября: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 20 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 20 сентября, пройдут некоторые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Группа A:

«Галатасарай» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 19:45 мск;

«Бавария» (Германия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 22:00 мск.

Группа B:

«Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды) — 22:00 мск;

«Севилья» (Испания) — «Ланс» (Франция) — 22:00 мск.

Группа C:

«Реал Мадрид» (Испания) — «Унион Берлин» (Германия) — 19:45 мск;

«Брага» (Португалия) — «Наполи» (Италия) — 22:00 мск.

Группа D:

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Интер» (Италия) — 22:00 мск;

«Бенфика» (Португалия) — «Зальцбург» (Австрия) — 22:00 мск.

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов-2023/2024
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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