Гендиректор «Пари НН»: если с таким соглашаться, то превратимся в ММА

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство судейством в кубковом матче со «Спартаком» (0:3). Главным образом недовольство вызвал момент, в котором защитник «Спартака» Никита Чернов ударил Виктора Александрова по лицу. Опубликовав видеофрагмент с падением Александрова, Мелик-Гусейнов назвал эпизод «нефутболом».
«Какое у нас настроение? Рабочее. Счёт не понравился на табло. Но складывать руки и грустить уж точно не про нас.
Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт сын ошибок трудных.
А на видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.
Понимаем, что вопросы не изменят счёт на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.
Травм серьёзных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.
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