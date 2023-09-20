Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН»: если с таким соглашаться, то превратимся в ММА

Гендиректор «Пари НН»: если с таким соглашаться, то превратимся в ММА
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство судейством в кубковом матче со «Спартаком» (0:3). Главным образом недовольство вызвал момент, в котором защитник «Спартака» Никита Чернов ударил Виктора Александрова по лицу. Опубликовав видеофрагмент с падением Александрова, Мелик-Гусейнов назвал эпизод «нефутболом».

«Какое у нас настроение? Рабочее. Счёт не понравился на табло. Но складывать руки и грустить уж точно не про нас.

Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт сын ошибок трудных.
А на видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

Понимаем, что вопросы не изменят счёт на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

Травм серьёзных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Юран: «Пари НН» обратится в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали с кулака!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android