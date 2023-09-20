Вратарь «Лацио» Проведель высказался о своём голе в конце матча с «Атлетико» в ЛЧ

Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал ничейный результат в матче с мадридским «Атлетико» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Проведеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и испанским «Атлетико». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Итоговый счёт – 1:1. На 90+5-й минуте встречи голкипер хозяев Иван Проведель головой отправил мяч в сетку ворот соперника и восстановил равенство во встрече.