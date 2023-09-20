Игроки «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после поражения от «Брайтона»
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» вступили в конфликт после проигранного матча АПЛ.
Как сообщает The Sun, в раздевалке «Манчестер Юнайтед» после матча с «Брайтоном» произошёл конфликт, в котором в котором приняли участие четыре игрока. Ссора произошла между полузащитниками Бруну Фернандешем и Скоттом Мактоминеем, а также между защитниками Лисандро Мартинесом и Виктором Линделёфом. Отмечается, что главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг восстановил порядок в команде.
Напомним, во встрече 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счётом 1:3. «МЮ» набрал шесть очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда показала худший старт в чемпионате Англии с 1989 года.
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