Юрген Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что специалист Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии.

«Думаю, Юлин — это отличное решение. Он замечательный тренер, и я был бы рад, если бы все сложилось именно так. Возраст? Это неважно. Он уже к 28 годам доказал, что является выдающимся тренером. У него 8 лет опыта работы на высшем уровне — многие другие добиваются подобного лишь к 45-50 годам.

Я предан «Ливерпулю», мое сердце здесь. Нельзя просто отрубить последние 8 лет. Я подписал контракт с командой и, насколько я помню, я не был связан или пьян в тот момент. Это было осознанное решение. Поэтому мой уход из «Ливерпуля» сейчас невозможен», — приводит слова Клоппа RTL.

Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» на протяжении без малого восьми лет (с 2015 года). Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы смогли одержать победу во всех возможных турнирах, кроме Лиги Европы. Контракт 56-летнего наставника с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.