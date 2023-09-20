Френки де Йонг оценил игру Жоау Феликса и Жоау Канселу за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (5:0) рассказал о пользе, которую приносят арендованные новички команды нападающий Жоау Феликс и защитник Жоау Канселу.
«Мы очень хорошо стартовали в этой кампании Лиги чемпионов по сравнению с двумя предыдущими. Если мы будем делать то, что мы знаем и что нам необходимо, и делать это хорошо — тогда мы сможем достичь результатов в этом сезоне.
Жоау Феликс — очень качественный игрок, он действительно талантлив. И он это демонстрирует. Если он продолжит работать в том же духе, то будет делать разницу в пользу нашей команды.
Жоау Канселу – защитник, но он часто перемещается в полузащиту. Это одно из его значимых качеств. В атаке он приносит команде много пользы. Мы начали хорошо, но нам ещё многое предстоит сделать – сейчас не время говорить о долгосрочных целях», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Йонга.
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