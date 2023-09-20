Энрике — о победе в матче с «Боруссией»: в этой игре мне понравилось практически всё

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о минувшем матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«В этом матче мне понравилось практически всё: наша интенсивность с самого начала встречи, скорость и контроль над игрой, который мы показывали в течение 75 минут. Этот матч укрепляет веру в наши идеи. Мы все довольны. Это был почти идеальный вечер для меня. Мы сосредоточились на том, чтобы играть в свою игру, владеть мячом и прессинговать для того, чтобы быстро возвращать его. У них не было возможности атаковать. «Боруссия» — физически сильная команда, которая хорошо обороняется. Но, несмотря на это, в первом тайме у нас было несколько моментов, когда мы были близки к голу», — приводит слова Энрике L’Équipe.
Напомним, вчера, 19 сентября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Боруссию» (Дортмунд) со счётом 2:0.
- 20 сентября 2023
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