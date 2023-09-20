Тен Хаг — о травмах в «Манчестер Юнайтед»: я ещё ни разу не выпускал на поле лучших

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пожаловался на проблемы с травмами у игроков первой команды «красных дьяволов».
«С начала прошлого сезона я ещё ни разу не выпускал на поле стартовый состав, который считаю лучшим. Всегда у кого-то травмы. Но мы всегда добивались результатов, не считая нынешнего периода. Я сталкивался с подобным прежде и справлялся с этим. Ничего другого не остаётся — с этим просто нужно справиться. Что мне нравится в подобных ситуациях, так это то, что ты точно должен знать, что делать. А именно — сосредоточиться на процессе», — приводит слова тен Хага Metro.
По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает только 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав шесть очков по результатам первых пяти сыгранных матчей.
- 20 сентября 2023
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