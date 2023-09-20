Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: мой кумир? Он один, других не существует. Месси!

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси своим кумиром.

«Был ли у меня кумир? Он один, других не существует просто. Никогда не понимал, как может быть кумиром Роналду. Месси и только! Ну какой Роналду? По сравнению с Месси… Другого не дано просто», — сказал Давыдов в видео на YouTube-канале «ГАС».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Месси минувшим летом перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее аргентинец играл за «ПСЖ» и «Барселону» и выиграл все возможные трофеи. В 2022 году нападающий помог сборной Аргентины стать чемпионами мира. В финальном матче чемпионата аргентинцы переиграли сборную Франции.