«Мне это надоело, было уже не смешно». Давыдов — о прозвище Русский Месси

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о своём прозвище Русский Месси, которое ему дал экс-президент красно-белых Леонид Федун.

«Когда большой человек говорит такие слова, от этого не избавишься. Это надо принять. Но мне это [надоело], честно. В моменте это было уже не смешно. В команде, на районе, в магазине, в метро, где угодно все: «Месси, Месси». Мне кажется, он сказал эту фразу, не подумав. Мне голову не вскружило. Леонид Арнольдович мне очень помогал, верил в меня. Общались с ним не один раз. Сказал и сказал», — сказал Давыдов в видео на YouTube-канале «ГАС».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом».