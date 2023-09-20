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Испанский политик Педро Санчес встретился с Инфантино для защиты заявки на ЧМ-2030

Испанский политик Педро Санчес встретился с Инфантино для защиты заявки на ЧМ-2030
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Председатель правительства Испании Педро Санчес провёл встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино для того, чтобы защитить совместную заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года, позиции которой пошатнулись из-за скандала, связанного с поведением экс-президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса. Об этом информирует COPE.

Сообщается, что в ходе встречи, состоявшейся вчера, 19 сентября, испанский политик пытался убедить Инфантино в том, что Испания, Португалия и Марокко работают над реализацией амбициозного проекта. В основе их концепции лежит идея того, что футбол — это спорт глобального масштаба, который может транслировать миру правильные ценности.

Санчес подчеркнул, что ситуация, произошедшая с Рубиалесом, не должна повлиять на позиции заявки стран на организацию чемпионата мира 2030 года, поскольку испанские игроки и испанское общество показали образцовую реакцию на поступок экс-президента федерации футбола Испании.

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