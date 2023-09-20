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Кейн — о полузащитнике «Сити» Родри: трудно превзойти уровень Бускетса

Кейн — о полузащитнике «Сити» Родри: трудно превзойти уровень Бускетса
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением насчёт полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса, а также сравнил игрока «горожан» с экс-футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.

«Что мне больше всего нравится в Родри, так это его постоянство в течение этих лет в английской Премьер-лиге. Испания всегда производит отличных полузащитников, и в дальнейшем их будет ещё больше. Но трудно превзойти уровень Бускетса», — приводит слова Кейна Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне английский нападающий принял участие в четырёх матчах Бундеслиги, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

После четырёх туров «Бавария» набрала 10 очков и на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

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