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Хавбек «Реала» Камавинга: мне не нравится играть левого защитника, но иногда приходится

Хавбек «Реала» Камавинга: мне не нравится играть левого защитника, но иногда приходится
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга рассказал, что ему не нравится играть левого крайнего защитника, однако он готов исполнять эту роль в клубе.

«Как я себя чувствовал на позиции левого крайнего защитника? Я знал, что однажды кто-то задаст мне такой вопрос. Я командный игрок и обязан помогать команде везде, где только могу. Мало-помалу я набрался опыта. И, хотя мне не нравится там играть, иногда мне приходится это делать», — приводит слова Камавинга Madrid Universal.

Эдуарду Камавинга присоединился к «Реалу», перейдя из «Ренна» в 2021 году. «Сливочные» заплатили за футболиста € 40 млн. В сезоне-2022/2023 француз принял участие в 37 матчах за команду Карло Анчелотти в рамках чемпионата Испании и отметился одной результативной передачей. «Реал» завершил кампанию на втором месте, набрав 78 очков. Чемпионом стала «Барселона».

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