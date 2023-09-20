«Рубин» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск

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Сегодня, 20 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ростов» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает первое место в группе. «Рубин» (три очка) — на третьем месте в квартете.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).