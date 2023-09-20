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Смертин — о Моуринью: как человека я его совсем не любил

Смертин — о Моуринью: как человека я его совсем не любил
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Бывший российский полузащитник Алексей Смертин высказался о португальском тренере Жозе Моуринью, под руководством которого играл в «Челси».

«Чтобы быть тренером, нужно быть жёстким. Добрый тренер — это не тренер. Тот же Жозе Моуринью был жёстким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», — приводит слова Смертина Legalbet.

Смертин играл за «Челси» с 2003-го по 2006-й, дважды уходил в аренду — в «Портсмут» и «Чарльтон». Полузащитник провёл за лондонскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также за время своей профессиональной карьеры футболиста Алексей успел поиграть за «Фулхэм», «Бордо», московский «Локомотив» и «Уралан».

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