«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 20 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Челикович, Быстров, Камилов, Харин, Олейников, Швец, Гбамбле, Ковачев, Конате.
«Зенит»: Васютин, Сутормин, Ренан, Эракович, Алип, Круговой, Васильев, Ду Кейрос, Ерохин, Коваленко, Сергеев.
Бригада арбитров: главный судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Ахмат» (три очка) — на третьем месте.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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