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Мак Аллистер — о Месси: Лео очень страдал из-за того, что не мог взять трофей со сборной

Мак Аллистер — о Месси: Лео очень страдал из-за того, что не мог взять трофей со сборной
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился мнением о масштабе личности нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

«Наше поколение выросло, наблюдая за его игрой. Думаю, что в этом своего рода секрет: сначала ты восхищаешься Месси извне, а затем продолжаешь это делать, когда играешь рядом с ним и видишь, что это за личность, его спокойствие, а также обращаешь внимание на мелкие детали, которыми он обладает как лидер. Например, находясь в статусе чемпиона мира, понимая, что он может не сыграть в матче со сборной Боливии, он всё равно приехал на эту игру, хотя накануне также был день рождения его сына, но он находился с нами. Это именно те детали, которые характеризуют Лео ещё больше. Не люблю много говорить о прошлом, но было видно, что Лео очень страдал из-за того, что не мог взять трофей со сборной, поэтому выиграть титул вместе с ним — это невероятное счастье. Думаю, что мы сможем оценить это только через много лет. Мы играем с лучшим в мире и побеждаем с ним», — приводит слова Мак Аллистера La Nacion.

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