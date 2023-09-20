Испанские футболистки согласились прекратить бойкот национальной команды — Mundo Deportivo

Футболистки сборной Испании согласились прекратить бойкот национальной команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее футболистки сборной Испании, подписавшие публичное письмо с просьбой об изменениях в местной федерации футбола, обнародовали новое заявление после вызова в национальную команду под руководством нового тренера Монтсе Томе. Футболистки выразили своё несогласие с вызовом, так как в RFEF не произошло изменений после скандала с поцелуем Рубиалеса и другими инцидентами.
Напомним, в конце августа Эрмосо и 80 других игроков и бывших футболисток команды, включая всех чемпионок мира 2023 года, подписали совместное заявление с требованием «реальных перемен, как спортивных, так и структурных» и объявили о своём уходе из национальной команды до тех пор, пока RFEF не примет соответствующие решения.
- 20 сентября 2023
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