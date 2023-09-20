Гендиректор «Сочи» Рубашко: на «Фиште» восстанавливают поле, трава растёт зелёная
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о процессе восстановления поля на стадионе «Фишт».
«Прекрасное поле! Сейчас играли здесь, хорошее поле. На «Фиште» восстанавливают поле, растёт трава зелёная», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 20 сентября, сочинцы уступили московскому ЦСКА по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2). Эта встреча прошла в рамках 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра была проведена в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Матч обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. По итогам этой встречи ЦСКА возглавил группу А, набрав семь очков в четырёх встречах. «Сочи» находится на третьем месте с пятью очками.
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