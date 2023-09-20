Вратарь ЦСКА Тороп рассказал о разговоре с Акинфеевым перед серией пенальти с «Сочи»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о серии пенальти в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1 (по пен. 4:2)).

«Что Акинфеев перед пенальти сказал? Просто дал наставления, как и весь тренерский штаб, как лучше себя вести. Очень много отрабатываем пенальти на тренировках. Просто наставления, спасибо им большое за это. Главное, что команда выиграла, а каким образом, это уже неважно», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам прошедшей игры московский ЦСКА возглавил группу А, набрав семь очков в четырёх встречах. «Сочи» находится на третьем месте с пятью очками. В этой группе также выступают «Оренбург» и воронежский «Факел».