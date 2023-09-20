Тороп: Игорь Акинфеев очень сильно влияет на игру ЦСКА, но тренерский штаб важнее

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями от серии послематчевых пенальти во встрече 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» и оценил роль вратаря Игоря Акинфеева в клубе.

«Есть такое суждение, что у вратарей не так много шансов на пенальти. Сегодня угадал, мне повезло. Может, где-то предвидел. По наставлениям сказали, что и как.

Акинфеев — больше, чем игрок? Конечно! Он очень сильно влияет на игру, но есть субординация — главный тренер и тренерский штаб важнее. Есть субординация, но на поле он управляет игрой, у него есть чувство ритма. Он создаёт баланс, я хочу учиться у кумира детства», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.