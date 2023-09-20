Полузащитник «Сочи» Нобоа высказался о поражении в матче с ЦСКА в Кубке России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2). Нобоа — автор единственного мяча южан в основное время.

«В первом тайме показали хороший футбол, но с тренером решили, что Артур и я должны играть только первый тайм, потому что в субботу очень важная игра. Нас заменили, чтобы не получить травму. Конечно, я могу играть дольше, чем тайм, но решили, что перед «Крыльями» сложная игра, надо выигрывать.

Самое главное, что у нас есть моменты, шансы. Если шансов нет, то это плохо. Посмотрим в следующих играх», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.