«Реал» Мадрид — «Унион»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и берлинским «Унионом». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Реал» Мадрид: Кепа Аррисабалага, Васкес, Начо, Рюдигер, Алаба, Тчуамени, Модрич, Камавинга, Беллингем, Хоселу, Родриго.

«Унион» Берлин: Рённов, Юранович, Бонуччи, Дуки, Лейте, Госенс, Тусар, Крал, Лайдуни, Бекер, Бехренс.

Помимо «Реала» и «Униона», в группе C играют «Наполи» и «Брага». «Сливочные» в матче 5-го тура Ла Лиги обыграли «Реал Сосьедад» на домашней арене со счётом 2:1, в то время как «Унион» в 4-м туре Бундеслиги уступил «Вольфсбургу» со счётом 1:2.

Между собой «Реал» и «Унион» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы C станет для них первой очной в истории.