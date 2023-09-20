36-летний полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свой переход в костромской «Спартак», выступающий в ЛЕОН-Второй лиге А.

«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге, и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском «Спартаке».

Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошёл людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — приводит слова Глушакова пресс-служба клуба.