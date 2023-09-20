36-летний полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свой переход в костромской «Спартак», выступающий в ЛЕОН-Второй лиге А.
«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге, и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском «Спартаке».
Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошёл людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — приводит слова Глушакова пресс-служба клуба.
- 20 сентября 2023
-
19:35
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:46
-
18:46
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:18
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:53