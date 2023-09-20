В костромском «Спартаке» прокомментировали подписание контракта с Денисом Глушаковым

Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Информация, что Глушаков может присоединиться к клубу, поступила в СМИ преждевременно. Да, мы общались, присматривались, переговоры вёл наш генеральный директор — Илья Александрович. Денис ранее приезжал на базу, где Илья Александрович показывал условия для тренировок и жизни, рассказывал о наших задачах и текущем положении дел, видимо, отсюда и разнесли, что контракт якобы уже подписан или возможно скорое подписание.

Никаких проблем не возникало, у Дениса было ещё два интересных предложения, но после сегодняшнего турнира он решил помочь нам. Клубу не хватало игрока с его опытом и авторитетом, мы верим в то, что именно Глушаков сможет поделиться с ребятами необходимым опытом и мотивацией и мы наконец-то выйдем из подвала турнира.

По общению Глушаков очень открытый и доброжелательный, не стесняется камеры, быстро ориентируется в речевых формулировках — сразу видно, человек из большого футбола. Надеюсь, мы сможем качнуть не только футбол, но и медиа благодаря Денису», — сказала Трошкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.