Мурад Мусаев оценил нынешний «Краснодар»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», дал оценку уровню игры нынешнего «Краснодара».
«Я работал в «Краснодаре» три года, у меня был хороший шанс, огромная поддержка. Не хочу критиковать Ивича. В «Краснодаре» очень сложно работать. Если в общих чертах, Ивич – тренер, который даёт результат и ищет способы побеждать.
Я понимаю многие моменты игры «Краснодара». Допустим, против ЦСКА они опускают крайнего нападающего пятым защитником, потому что ЦСКА насыщает зону перед штрафной пятёркой. Если оставлять четырёх игроков, то при подаче с фланга у тебя будут проблемы на дальней штанге – все будут двигаться к мячу. Опускание пятого человека решает эту проблему.
В прошлом Кубке «Краснодар» играл с «Акроном» – и не прессинговал. Потому что «Акрон» сначала делает несколько коротких передач, а потом использует всю ширину поля для быстрых нападающих. Так они обыграли «Спартак». «Краснодар» же играл компактно. Сами не начинали низом, потому что у «Акрона» хороший прессинг и физическая готовность. Если у тебя в центре обороны играют Кайо и Арутюнян, против такого соперника безопаснее сыграть через длину», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».
- 20 сентября 2023
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