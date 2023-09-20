Мурад Мусаев рассказал, что привело его в тупик под конец работы в «Краснодаре»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», объяснил, почему он пришёл в тупик под конец работы в «Краснодаре».

«Вы знаете, недавно я пересматривал конспекты моего первого сезона с основой «Краснодара». Мы выполняли огромный объём работы, футболисты могли его переваривать. Перед «Байером», например, в недельном цикле мы проводили две двухразовые утренние тренировки, а потом в матче выдавали под 130 километров общего пробега.

В каждой команде есть какое-то количество футболистов, которые работают меньше: ввиду возраста, травм. Но в мой последний год таких футболистов стало критично много: кто-то был после серьёзных травм, кто-то был с хроническими, были возрастные футболисты. Всё свелось к тому, что не могло быть большой нагрузки.

Для кого-то из основы приходилось убирать 50% нагрузок, кому-то 60%, а кому-то вообще дать выходной. А в том футболе, который я вижу, если ты не работаешь, то начинаешь плыть по течению. Ты уже не можешь управлять командой. Ты можешь выигрывать матчи, применять какие-то тактические нюансы, но если команда нерабочая, то для меня это тупик. На личности переходить не хочу, но та команда требовала больших изменений.

И что мы сейчас видим в команде? Черников, Сперцян, Кривцов, Волков – все они в возрасте от 21 до 23 лет. Моей мечтой всегда была команда, состоящая из молодых воспитанников вместе с тремя-пятью легионерами. Это был бы хороший сплав, который сейчас есть в «Краснодаре». Но тогда я понял, что не могу управлять командой из-за отсутствия пиковых нагрузок – и это забирает силы», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».